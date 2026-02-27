US-Börsen im Realitätscheck: Hohe Bewertungen, sinkende Dynamik

Die erhöhte Volatilität an den US-Börsen signalisiert keine klare Trendwende, sondern eine spürbare Sektorrotation zwischen Technologie, Energie und internationalen Märkten (Foto: dpa)

Nervosität an der Wall Street signalisiert Richtungswechsel

Der Jahresauftakt an den US-Börsen verläuft deutlich holpriger als in den Vorjahren. Estnische Analysten sehen sowohl Anzeichen einer beginnenden Korrektur als auch eine Rotation zwischen einzelnen Sektoren, weshalb Investoren ihre Portfoliostrategien und Absicherungen sorgfältig überprüfen sollten. Der als Angstindex bekannte Volatilitätsindex VIX hat zu Jahresbeginn mehrfach die Marke von 20 überschritten. Das signalisiert eine überdurchschnittliche Nervosität der Marktteilnehmer nach mehreren Jahren einer ausgeprägten Hausse, in der Rückschläge meist rasch wieder aufgeholt wurden.

Auch der S&P 500, der als zentraler Gradmesser für die US-Wirtschaft gilt, liefert derzeit keine neuen Höchststände mehr. Selbst gute Unternehmenszahlen oder das Übertreffen von Analystenerwartungen reichen in einigen Fällen nicht mehr aus, um Kursverluste zu verhindern. Besonders deutlich ist die Eintrübung in der Informationstechnologie und im Kommunikationssektor zu spüren. Renditen, die noch vor wenigen Monaten für Zuversicht sorgten, sind dort vielerorts einer deutlich defensiveren Haltung gewichen.

Kapital wandert zwischen Regionen und Branchen

Nach Einschätzung des SEB-Strategen Sander Danil deutet der Druck auf große Technologiewerte gemeinsam mit anderen Marktbewegungen auf eine Umschichtung von Kapital hin. Gelder verlagern sich demnach nicht nur zwischen einzelnen Branchen, sondern auch zwischen verschiedenen Weltregionen. Swedbank-Stratege Tarmo Tanilas verweist darauf, dass US-Aktien Anleger in den vergangenen Jahren mit außergewöhnlich hohen Renditen verwöhnt haben. Nach einer so langen und kräftigen Aufwärtsbewegung sei eine Phase schwächerer Entwicklung weder ungewöhnlich noch überraschend.

Gleichzeitig warnen die Analysten davor, den Technologiesektor vorschnell abzuschreiben. Entscheidend sei nicht das Schlagwort, sondern die Frage, wie realistisch die eingepreisten Erwartungen sind und wie nachhaltig die Ertragskraft der Unternehmen tatsächlich ausfällt. Danil betont, dass Investoren ihre Strategie überprüfen sollten, statt kurzfristigen Stimmungsschwankungen hinterherzulaufen. In einem volatileren Umfeld gewinne die Struktur des Portfolios stärker an Bedeutung als einzelne Kursbewegungen.

Energie und Rohstoffe im Aufwind

Der IT-Sektor, der im vergangenen Jahr um mehr als 23 Prozent zulegte, zählt in diesem Jahr nach dem Finanzsektor bislang zu den größten Verlierern. Auch der S&P 500 notiert seit Jahresbeginn leicht im Minus, doch die Entwicklung verläuft sektorübergreifend sehr unterschiedlich. Energie- und Rohstoffwerte haben dagegen einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt. Das deutet darauf hin, dass ein Teil des Kapitals aus wachstumsstarken Technologiewerten in stärker realwirtschaftlich geprägte Branchen umgeschichtet wird.

Die sogenannte Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla, haben seit Anfang Januar rund 5,6 Prozent verloren. Gleichzeitig konnten sieben der elf Sektoren im S&P 500 zulegen, was die These einer sektoralen Rotation untermauert. Vor diesem Hintergrund stellt sich für Anleger die strategische Frage, ob es sich um eine gesunde Umschichtung innerhalb eines stabilen Marktes handelt oder um Vorboten einer breiteren Abwärtsbewegung.

Signale für Korrektur und Rotation zugleich

Danil beschreibt die ersten Monate des Jahres als Phase, in der große Technologiekonzerne unter anhaltendem Druck stehen. Zudem bleiben die maßgeblichen US-Indizes in der relativen Entwicklung hinter Europa und mehreren Schwellenländern zurück. Ein Teil der Kursrückgänge könne zwar auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, doch in der Gesamtschau ergebe sich ein breiteres Bild. Auch der frühere Börsenanalyst und heutige Trader Rudolf Saluoks erkennt Hinweise auf eine sektorbasierte Umschichtung.

Hohe Bewertungen erhöhen den Druck

Wenn Kurse trotz guter Ergebnisse fallen, deutet das aus Sicht von Siimann häufig auf zu hoch geschraubte Erwartungen hin. Der Markt reagiere stärker auf Veränderungen der Prognosen als auf die bloße Veröffentlichung von Zahlen. Zugleich sei eine klare Sektorrotation erkennbar. Während im Vorjahr Technologie und Künstliche Intelligenz die Kursentwicklung dominierten, fließt nun ein Teil des Kapitals verstärkt in Rohstoffe, Energie und andere Bereiche der Realwirtschaft.

Tanilas ergänzt, dass die hohen Bewertungsniveaus weiteres Kurspotenzial an ambitionierte Annahmen knüpfen. Je höher die Kurse bereits gestiegen sind, desto anspruchsvoller wird es für Unternehmen, diese Erwartungen mit überzeugenden Zukunftsperspektiven zu erfüllen. Investoren prüfen daher genauer, ob milliardenschwere Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich die erhofften Renditen bringen. Wenn Aktien selbst nach starken Quartalsergebnissen nicht mehr weiter steigen, gilt das als mögliches Warnsignal für schwierigere Marktphasen.

Was VIX und S&P 500 anzeigen

Der VIX wird aus Kauf- und Verkaufsoptionen auf den S&P 500 berechnet und spiegelt die erwartete Schwankungsbreite wider. Ein Wert über 20 wird üblicherweise als Zeichen erhöhter Unsicherheit interpretiert und deutet auf wachsende Risikoaversion hin. Seinen historischen Höchststand erreichte der Index im Herbst 2008 während der Finanzkrise mit 89,53 Punkten. Im Frühjahr 2020, in der ersten Phase der Corona-Pandemie, stieg der VIX bis auf 82,69 Punkte.

Der S&P 500 umfasst die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen an der New York Stock Exchange und der NASDAQ. Im Jahr 2025 legte der Index um 16,39 Prozent zu, seit Jahresbeginn verzeichnet er jedoch ein leichtes Minus von 0,11 Prozent. Diese Kennzahlen liefern keinen exakten Fahrplan für die kommenden Monate, geben jedoch Aufschluss über die aktuelle Stimmungslage. Sie verdeutlichen, wie sensibel die Märkte derzeit auf Veränderungen von Erwartungen reagieren.

Kapitalströme verlagern sich global

Tanilas weist darauf hin, dass starke Rückgänge an der US-Börse historisch häufig auch andere Märkte belastet haben. Derzeit sei jedoch kein abrupter Einbruch zu beobachten, sodass auch ein Szenario mit regionaler Umschichtung realistisch erscheine. Kapital könne verstärkt in günstiger bewertete Regionen wie Schwellenländer, Asien und teilweise auch Europa fließen. In diesem Fall würde der US-Markt nicht zwangsläufig einbrechen, aber an relativer Stärke verlieren.

Saluoks empfiehlt, gezielt Regionen zu analysieren, in die bislang noch nicht umfangreich Kapital geflossen ist. Da traditionelle Geschäftsmodelle in den USA bereits deutlich gestiegen seien, könnten vergleichbare Bewegungen zeitverzögert auch in anderen Märkten auftreten. Er verweist unter anderem auf Unternehmen in Schwellenländern und am Baltischen Markt. Dort seien zwar keine extremen Renditen zu erwarten, doch könne eine solche Beimischung helfen, Technologierisiken im Portfolio zu reduzieren.

Breite Streuung als Stabilitätsanker

Danil sieht das makroökonomische Umfeld grundsätzlich weiterhin als unterstützend für Aktien an. Eine schrittweise Verbesserung der globalen Konjunktur, eine steigende Geldmenge und eine vergleichsweise expansive Fiskalpolitik sprächen gegen eine generelle Abkehr vom Aktienmarkt. Dennoch empfiehlt er eine stärkere Diversifikation über Regionen hinweg. Neben den USA sollten europäische und asiatische Aktien im Portfolio aus seiner Sicht höher gewichtet werden als in den vergangenen Jahren.

Tanilas betont ebenfalls die Bedeutung einer breiten Streuung über Länder, Branchen und Währungen. Gerade in unruhigen Phasen könne eine ausgewogene Struktur dazu beitragen, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden. Viele Portfolios seien derzeit stark auf die USA ausgerichtet, weshalb Anleger ihr individuelles Risikoprofil kritisch prüfen sollten. Auch Währungsabsicherungen seien möglich, verursachten jedoch Kosten und müssten sorgfältig abgewogen werden.

Technologie bleibt strategisch relevant

Nach Einschätzung von Saluoks resultiert der Druck auf die großen Technologiekonzerne auch aus der veränderten Natur ihrer Investitionen. Früher investierten sie in klar dominierte Märkte mit relativ gut kalkulierbarer Kapitalrendite. Die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz erfolgen dagegen in einem intensiven globalen Wettbewerb. Es sei noch nicht absehbar, in welcher Form und über welchen Zeitraum sich diese Ausgaben in Gewinnen niederschlagen. Zugleich handele es sich nicht nur um eine Option, sondern um eine strategische Notwendigkeit. Wer heute nicht investiert, riskiert, im technologischen Wettbewerb an Boden zu verlieren.

Danil sieht daher keinen Anlass, den Technologiesektor grundsätzlich zu meiden. Während Investitionsankündigungen in Datenzentren nicht mehr automatisch Kursfantasie auslösen, profitieren Zulieferer wie Chip- sowie Speicher- und Kühlsystemhersteller von dieser Entwicklung.

Physische Anwendungen rücken in den Fokus

Danil erwartet, dass Künstliche Intelligenz zunehmend zu einer breit verfügbaren Basistechnologie wird. Sinkende Kosten könnten den Einsatz in physischen Produkten wie Robotern, Industrieanlagen, autonomen Fahrzeugen und Drohnen beschleunigen. In einem von Wettbewerb geprägten Umfeld stehe die Profitabilität vieler KI-Entwickler unter Druck. Erfolgreich dürften jene Unternehmen sein, die KI effizient in reale Produkte integrieren oder die notwendige Infrastruktur bereitstellen.

Gute Voraussetzungen sieht Danil in unterstützenden Bereichen wie Anlagenbau, Energie und Materialien. Auch Robotik, Pharma und Verteidigung könnten profitieren, während in Teilen des IT-Dienstleistungs- und Softwaresektors Preisdruck und sinkende Margen drohen.

Bedeutung für deutsche Anleger und die Industrie

Für Deutschland sind diese Entwicklungen von strategischer Relevanz. Sollte sich Kapital verstärkt in Realwirtschaft, Energie und industrielle KI-Anwendungen verlagern, könnten auch deutsche Industrie- und Technologiewerte stärker in den Fokus internationaler Investoren rücken.

Zugleich macht die erhöhte Volatilität in den USA deutlich, wie riskant eine einseitige Ausrichtung auf wenige Megakonzerne sein kann. Für deutsche Anleger spricht daher vieles für eine breite regionale und sektorale Streuung sowie für eine nüchterne Bewertung der Erwartungen, die bereits in den Kursen enthalten sind.