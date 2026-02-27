Politik

EU-Mercosur-Abkommen: Vorläufiger Start trotz juristischer Unsicherheit

Das EU-Mercosur-Abkommen steht vor der vorläufigen Anwendung – trotz juristischer Prüfung in Luxemburg. Während Unternehmen auf neue Marktchancen hoffen, warnen Kritiker vor Risiken für Landwirtschaft und Standards. Wird das umstrittene Freihandelsabkommen zum Wachstumsmotor oder zum politischen Stresstest für Europa?