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ZF schreibt Milliardenverlust: Schulden bleiben hoch, Nachfrage stagniert – wie geht es weiter?

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen kämpft weiter mit den Folgen von Umbau und Marktschwäche. Trotz Verbesserungen im operativen Geschäft belasten hohe Verluste und Schulden den Konzern. Droht dem Traditionszulieferer gar das Aus?