Finanzen

EZB-Zinsentscheid: Warum die Notenbank plötzlich umschwenken könnte

Die EZB steht vor einer heiklen Leitzinsentscheidung, die die Märkte nervös macht. Eine Zinserhöhung im Juni gilt plötzlich als wahrscheinlich, obwohl die Konjunktur schwächelt. Hinter den Kulissen wächst der Druck, auf Energiepreise und geopolitische Risiken schnell zu reagieren. Doch bei all diesen wichtigen Spekulationen bleibt eine weitere Frage völlig offen: Wie fällt der EZB-Zinsentscheid in dieser Woche aus?