Finanzen

EZB-Zinsentscheid: Warum die Notenbank plötzlich umschwenken könnte

Die EZB steht vor einer heiklen Leitzinsentscheidung, die die Märkte nervös macht. Eine Zinserhöhung im Juni gilt plötzlich als wahrscheinlich, obwohl die Konjunktur schwächelt. Hinter den Kulissen wächst der Druck, auf Energiepreise und geopolitische Risiken schnell zu reagieren. Doch bei all diesen wichtigen Spekulationen bleibt eine weitere Frage völlig offen: Wie fällt der EZB-Zinsentscheid in dieser Woche aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.04.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
EZB-Zinsentscheid: Warum die Notenbank plötzlich umschwenken könnte
EZB-Präsidentin Christine Lagarde steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung zur Zinspolitik in der Eurozone. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum die EZB-Zinsentscheidung im Juni alles verändern könnte.
  • Wie stark der Iran-Konflikt die Geldpolitik beeinflusst.
  • Was steigende Energiepreise für Inflation und Zinsen bedeuten.

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