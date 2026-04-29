Politik

Gesundheitsreform auf dem Weg: Das sind die wichtigsten Änderungen

Die Bundesregierung hat die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht. Der Gesetzesentwurf bringt für Versicherte zahlreiche Änderungen – unter anderem eine Zuckersteuer, Einschnitte bei der Mitversicherung von Familienangehörigen sowie die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Ein Überblick.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.04.2026 13:31
Lesezeit: 2 min
Gesundheitsreform auf dem Weg: Das sind die wichtigsten Änderungen
Gesundheitsreform auf dem Weg: Der Entwurf sieht vor, dass die gesetzlichen Kassen weiterhin für einen Großteil der Versicherungskosten von Grundsicherungs-Beziehern aufkommen. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum die Gesundheitsreform Millionen Versicherte direkt im Geldbeutel trifft.
  • Welche Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen künftig nicht mehr übernehmen sollen.
  • Wie die Koalition ein GKV-Defizit von 15,3 Milliarden Euro schließen will.

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