Politik

Gesundheitsreform auf dem Weg: Das sind die wichtigsten Änderungen

Die Bundesregierung hat die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht. Der Gesetzesentwurf bringt für Versicherte zahlreiche Änderungen – unter anderem eine Zuckersteuer, Einschnitte bei der Mitversicherung von Familienangehörigen sowie die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Ein Überblick.