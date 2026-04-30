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OpenAI unter Kostendruck: Microsoft verliert Exklusivrechte

OpenAI gerät im KI-Markt unter wachsenden Druck und stellt die enge Partnerschaft mit Microsoft neu auf. Wie weit kann sich der ChatGPT-Entwickler aus bestehenden Abhängigkeiten lösen, ohne neue Risiken für Wachstum und Finanzierung zu schaffen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.04.2026 06:04
Lesezeit: 4 min
OpenAI unter Kostendruck: Microsoft verliert Exklusivrechte
OpenAI sucht im KI-Markt mehr Unabhängigkeit von Microsoft, muss dafür aber steigende Infrastrukturkosten, schwächeres Wachstum und neue Investorenrisiken bewältigen (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum OpenAI die exklusive Partnerschaft mit Microsoft neu verhandelt hat und was das bedeutet.
  • Weshalb SoftBank zum einflussreichsten Geldgeber von OpenAI aufsteigt und welche Abhängigkeiten entstehen.
  • Wie Musks Milliardenklage und nachlassendes Nutzerwachstum OpenAIs Geschäftsmodell unter Druck setzen.

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