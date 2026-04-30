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OpenAI unter Kostendruck: Microsoft verliert Exklusivrechte

OpenAI gerät im KI-Markt unter wachsenden Druck und stellt die enge Partnerschaft mit Microsoft neu auf. Wie weit kann sich der ChatGPT-Entwickler aus bestehenden Abhängigkeiten lösen, ohne neue Risiken für Wachstum und Finanzierung zu schaffen?