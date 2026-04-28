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Von SEO zu GEO: So werden KMU in KI-Antworten sichtbar

265 Millionen Klicks weniger pro Monat: Google beantwortet immer mehr Suchanfragen direkt. Für viele Mittelständler bricht damit ein zentraler Traffic-Kanal weg. Sichtbar bleibt nur, wessen Inhalte in den Antworten auftauchen.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
28.04.2026 12:17
Lesezeit: 4 min
Von SEO zu GEO: So werden KMU in KI-Antworten sichtbar
Auf einem Smartphone-Bildschirm sind mehrere KI-Anwendungen zu sehen, darunter ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok und DeepSeek. : Warum Google Antworten statt Links zeigt und wie mittelständische Unternehmen ihre Sichtbarkeit sichern (Foto: dpa). Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum Mittelständler trotz stabiler Rankings weniger Traffic erhalten
  • Wie Google Inhalte für KI-Antworten auswählt und gewichtet
  • Welche Rolle E-E-A-T, Entitäten und strukturierte Daten spielen
  • Welche Anpassungen KMU für mehr KI-Sichtbarkeit vornehmen sollten

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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