Technologie

TÜV-Studie: KI boomt, Weiterbildung bremst

KI ist in deutschen Unternehmen längst im Alltag angekommen und verändert Prozesse in Rekordtempo. Doch beim Aufbau der nötigen Kompetenzen entsteht eine wachsende Lücke, die viele Betriebe unterschätzen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.04.2026 11:04
Lesezeit: 2 min
TÜV-Studie: KI boomt, Weiterbildung bremst
Viele Unternehmen setzen KI-Tools bereits ein - doch nur wenige Beschäftigte werden geschult, zeigt eine Forsa-Studie im Auftrag des TÜV-Verbands. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen KI nutzen, aber Schulungen zurückbleiben.
  • Wie große Unternehmen KI-Weiterbildung deutlich schneller vorantreiben.
  • Welche Unternehmen bereits generative KI im Arbeitsalltag einsetzen.

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