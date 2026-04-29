Wirtschaft

Deutschland verliert Zuversicht: AfD nutzt Stimmungskrise

Deutschlands Wirtschaft verliert erneut an Zuversicht, während schwache Konjunkturdaten und der Aufstieg der AfD den Druck auf die Regierung erhöhen. Wie stark kann die Stimmungskrise das politische Machtgefüge in Deutschland verändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.04.2026 14:33
Lesezeit: 3 min
Deutschland verliert Zuversicht: AfD nutzt Stimmungskrise
Schwache Konjunkturdaten und sinkendes Vertrauen in Deutschlands Wirtschaft erhöhen den Druck auf die Regierung, während die AfD von der wachsenden Unzufriedenheit profitiert (Foto: dpa) Foto: bluejayphoto

Im Folgenden:

  • Warum der GfK-Konsumklimaindex den tiefsten Stand seit Februar 2023 erreicht hat.
  • Weshalb die AfD laut aktuellen Umfragen erstmals deutlich vor CDU/CSU liegt.
  • Wie wirtschaftliche Stagnation und politischer Vertrauensverlust sich in Deutschland gegenseitig verstärken.

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