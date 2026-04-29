Immobilien

Mieten statt Kaufen: Deutschland bleibt das Land der Mieter in Europa

Eigenheim - Nein, danke? In Deutschland ist das Interesse nach einer eigenen Immobilie im europaweiten Vergleich am geringsten ausgeprägt. Eine Umfrage zeigt, wie groß die Distanz zum Wohneigentum inzwischen ist. Warum sich immer weniger Menschen ein Eigenheim leisten können - und welche Länder bei der Eigentumsquote an der Spitze stehen.