Wirtschaft

Lohnabgaben in Deutschland: Warum nur wenig vom Bruttolohn bleibt

Deutschland zählt im OECD-Vergleich zu den Ländern mit besonders hohen Abgaben auf Löhne, während steigende Sozialbeiträge den Abstand zum Nettolohn weiter vergrößern. Wie stark belastet diese Entwicklung Beschäftigte, Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit?
Autor
avtor
Špela Mikuš
29.04.2026 05:42
Lesezeit: 4 min
Lohnabgaben in Deutschland: Warum nur wenig vom Bruttolohn bleibt
OECD-Daten zeigen, dass Deutschland bei Lohnabgaben international weit oben steht und Beschäftigten deutlich weniger vom Bruttolohn bleibt. (Foto: dpa) Foto: Arno Burgi

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland beim Steuerkeil zur OECD-Spitzengruppe zählt und Belgien kaum noch übertrifft.
  • Weshalb steigende Sozialbeiträge deutsche Nettolöhne stärker belasten als in fast allen Vergleichsländern.
  • Welche strukturellen Folgen hohe Lohnabgaben für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Deutschland haben.

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Špela Mikuš
Špela Mikuš ist Journalistin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium aus dem Bonnier-Konzern.
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