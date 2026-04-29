Wirtschaft

Lohnabgaben in Deutschland: Warum nur wenig vom Bruttolohn bleibt

Deutschland zählt im OECD-Vergleich zu den Ländern mit besonders hohen Abgaben auf Löhne, während steigende Sozialbeiträge den Abstand zum Nettolohn weiter vergrößern. Wie stark belastet diese Entwicklung Beschäftigte, Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit?