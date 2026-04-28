Wirtschaft

Das Gespenst der Insolvenz in Deutschland wird immer bedrohlicher

Im ersten Quartal erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ein Rekordniveau. So viele Fälle wie derzeit wurden zuletzt im Jahr 2005 registriert, und Experten rechnen damit, dass die Welle in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht.