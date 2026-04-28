Wirtschaft

Das Gespenst der Insolvenz in Deutschland wird immer bedrohlicher

Im ersten Quartal erreichte die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ein Rekordniveau. So viele Fälle wie derzeit wurden zuletzt im Jahr 2005 registriert, und Experten rechnen damit, dass die Welle in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.04.2026 07:21
Lesezeit: 3 min
Das Gespenst der Insolvenz in Deutschland wird immer bedrohlicher
Firmenpleiten in Deutschland steigen auf Rekordniveau. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum die Insolvenzzahlen in Deutschland erstmals seit 2005 ein Rekordhoch erreichen.
  • Welche Branchen und bekannten Unternehmen besonders hart von der Insolvenzwelle betroffen sind.
  • Wann Experten mit einer Trendwende bei den deutschen Unternehmensinsolvenzen rechnen.

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