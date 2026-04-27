Nordex-Aktie hebt ab: Starke Zahlen, aber ein Risiko bleibt

Nordex-Aktie hebt ab: Windanlagenbauer startet stark ins Jahr

Die Nordex-Aktie rückt nach Vorlage der aktuellen Nordex-Quartalszahlen verstärkt in den Fokus der Anleger: Zum Auftakt der neuen Börsenwoche klettert das Papier des Windanlagenbauers über 11 Prozent nach oben und bei 50,10 Euro ein neues 52-Wochenhoch erreicht. Nordex hat zum Jahresauftakt die Erwartungen übertroffen und sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt. Für Investoren liefert die Entwicklung wichtige Signale für den weiteren Nordex-Aktienkurs und die Bewertung des MDAX-Wert.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um elf Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. Analysten hatten zuvor lediglich mit 1,54 Milliarden Euro gerechnet. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim operativen Ergebnis aus: Das Ebitda erhöhte sich um rund 64 Prozent auf 130,7 Millionen Euro und lag damit klar über den erwarteten 112 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge verbesserte sich auf 8,2 Prozent nach 5,5 Prozent im Vorjahr und übertraf ebenfalls die Prognosen von 7,3 Prozent.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 53,6 Millionen Euro nach 7,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit zeigen die Nordex-Zahlen eine klare Ergebnisdynamik, die sich positiv auf den Nordex-Aktienkurs auswirken könnte.

Nordex-Bilanz: Deutlicher Gewinnsprung und höhere Marge

Ein Blick auf die Nordex-Bilanz verdeutlicht die operative Stärke des Konzerns. Das Ebitda kletterte um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro, während sich die Marge um 270 Basispunkte auf 8,2 Prozent verbesserte. Der Umsatz legte um 10,6 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro zu.

"Das erste Quartal entwickelte sich wie erwartet und markiert einen positiven Start in das neue Jahr", sagte Vorstandschef Jose Luis Blanco. "Die anhaltende Nachfrage aus unseren Kernmärkten sowie eine bereits im ersten Quartal erzielte EBITDA-Marge von über 8 Prozent unterstreichen, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere für dieses Jahr gesetzte Prognose zu erreichen." Auch operativ zeigt sich Wachstum: Nordex installierte 227 Windenergieanlagen nach 180 im Vorjahr. Insgesamt produzierte der Konzern Anlagen mit einer Leistung von 1494 Megawatt, ein Plus von 23,5 Prozent.

Nordex-Quartalszahlen: Auftragseingang schwächer – Preise steigen

Trotz der starken Nordex-Quartalszahlen bleibt ein Wermutstropfen: Der Auftragseingang ging zurück. Das Neugeschäft ohne Service sank von rund 2,2 auf 1,9 Gigawatt. Auch der Gesamtauftragswert fiel von 1,9 Milliarden auf 1,7 Milliarden Euro.

Positiv entwickelte sich hingegen die Preisstruktur. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg von 0,87 auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt. Gleichzeitig wuchs der Auftragsbestand deutlich: Dieser lag zum 31. März 2026 bei 17,0 Milliarden Euro nach 13,5 Milliarden Euro im Vorjahr. In den Büchern standen Bestellungen von Windkraftanlagen im Volumen von 10,5 Milliarden Euro sowie Service-Aufträge von 6,5 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist auch für die Nordex-Aktie relevant, da steigende Preise die Margen stabilisieren können.

Prognose bestätigt – Perspektiven für die Nordex-Aktie

Für das Gesamtjahr bleibt das Management optimistisch. Laut Nordex-Bilanz soll der Umsatz auf 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro steigen, nach 7,55 Milliarden Euro im Jahr 2025. Analysten erwarten im Schnitt 8,7 Milliarden Euro. Die operative Marge wird weiterhin in einer Spanne von 8 bis 11 Prozent gesehen, während Experten durchschnittlich 9,8 Prozent prognostizieren.

Damit liefern die Nordex-Zahlen eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des MDAX-Wert. Die bestätigte Prognose dürfte ein stabilisierender Faktor für die Nordex-Aktie sein.

Nordex-Aktie: Analystenmeinungen und Kursziele – wichtiges Signal für Anleger

Am Markt reagierte die Nordex-Aktie positiv auf die starken Nordex-Quartalszahlen. Bereits im vorbörslichen Handel auf Tradegate legte die Aktie zum Wochenstart um mehr als drei Prozent auf über 46,10 Euro zu. Der Ausbruch über das Aprilhoch bei 47,22 Euro dürfte ein weiteres positives Signal für die Nordex-Aktie darstellen. Die aktuellen Analystenmeinungen zur Nordex-Aktie blieben uneinheitlich: Mehrere Experten verweisen auf starke Quartalszahlen, solide Margen und stabile Jahresziele, während Unterschiede vor allem in der Bewertung der weiteren Entwicklung liegen klar deutlich sichtbar sind.

Die Privatbank Berenberg bestätigte am 27. April ihr „Buy“-Rating mit Kursziel 50 Euro. Analyst Richard Dawson hob hervor, dass die Profitabilität die Erwartungen übertroffen habe und der Auftragsbestand des Windkraftanlagenherstellers auf Rekordniveau liege. Goldman Sachs blieb bei „Buy“ und Kursziel 49,60 Euro. Ajay Patel betonte einen ruhigen Jahresstart und einen fortgesetzten positiven Profitabilitätstrend der vergangenen Quartale für die Nordex-Aktie beim Hersteller von Windkraftanlagen. Bernstein Research bestätigte „Market-Perform“ mit Kursziel 40 Euro. Deepa Venkateswaran sprach von einem soliden Jahresauftakt, verwies auf starke Margenentwicklung und bestätigte Ziele sowie eine als beherrschbar eingeschätzte Belastung durch den Iran-Krieg. Die kanadische Bank RBC blieb bei „Underperform“ und Kursziel 38 Euro. Colin Moody verwies auf dank Projektgeschäft über den Erwartungen liegendes Quartal, betonte unveränderte Jahresziele des Windkraftanlagenspezialisten. Jefferies bestätigte „Buy“ mit Kursziel 54 Euro. Constantin Hesse bezeichnete den Start ins Jahr als stark und erklärte den schwächeren Cashflow erwartungsgemäß mit einer Normalisierung im Umlaufvermögen.

Unter dem Strich zeigt sich für die Nordex-Aktie ein mehrheitlich positives Analystenbild mit klaren Kaufempfehlungen, während einzelne Stimmen vorsichtiger bleiben. Die Bandbreite der Kursziele und Ratings verdeutlicht unterschiedliche Einschätzungen, bestätigt jedoch insgesamt die solide operative Entwicklung des Unternehmens weiterhin deutlich erkennbar bleibt.

Nordex-Aktie mit Chancen und Risiken

Die aktuellen Nordex-Zahlen zeigen eine klare Verbesserung bei Umsatz, Ergebnis und Marge, was die Nordex-Aktie kurzfristig stützt. Besonders die starke operative Entwicklung und die bestätigte Prognose sprechen für weiteres Potenzial beim Nordex-Aktienkurs. Insgesamt zeigen die aktuellen Nordex-Zahlen, dass der MDAX-Wert operativ auf Kurs ist.

Gleichzeitig bleibt der rückläufige Auftragseingang ein Unsicherheitsfaktor, der Anleger im Blick behalten sollten. Für den MDAX-Wert kommt es nun darauf an, ob die Nachfrage stabil bleibt und die Preissteigerungen nachhaltig wirken. Gelingt dies, könnte die Nordex-Aktie ihren positiven Trend fortsetzen. Andernfalls drohen Rückschläge trotz solider Nordex-Bilanz.