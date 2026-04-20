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QVC-Insolvenz: Teleshopping-Sender steht vor dem Aus - was das für Kunden heißt

Die QVC-Insolvenz erschüttert die Teleshopping-Branche und stellt ein jahrzehntelang erfolgreiches Geschäftsmodell infrage. Während der TV-Sender einst Millionen begeisterte, verändert sich das Kaufverhalten rasant. Kann der Traditionskonzern den digitalen Wandel noch rechtzeitig meistern?