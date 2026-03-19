Immobilien

Immobilienförderung: Wie neue Bauförderungen die Deutschen zum Hausbau motivieren sollen

Die Bundesregierung hat sich bezahlbares Wohnen mit Rotstift auf die Fahne geschrieben. Nach Erlass des Bauturbos sollen auch neue oder erweiterte Förderungen die Deutschen näher an ihren Traum vom Haus bringen. Was es gibt und geben wird.