Immobilien

Trendwende im Bausektor: Die europäische Branche nimmt Fahrt auf

Der europäische Bau befindet sich laut einer Analyse einer Forschergruppe um das Ifo-Institut im Aufschwung. Für das Jahr 2026 wird ein realer Zuwachs von 2,4 Prozent erwartet, im kommenden Jahr 2,2 und 2028 noch ‌1,9 Prozent, wie die am Freitag veröffentlichte Prognose der Forschergruppe Euroconstruct zeigt. Welche Projekte jetzt in Angriff genommen werden.