Wirtschaft

Dollar, Macht, Abhängigkeiten – Weltordnung vor dem Umbruch?

Die bestehende Weltordnung gerät ins Wanken. Doch für viele Länder des Globalen Südens hat sie nie funktioniert. Der Ökonom Dr. Patrick Kaczmarczyk, Autor des Buches „Zerfall der Weltordnung“, erklärt, warum die USA trotz relativen Machtverlusts weiter dominieren, weshalb der Dollar so schwer zu ersetzen ist und vor welchen strategischen Entscheidungen Europa in einer multipolaren Welt steht.