Zugang zum Bargeld wird schwieriger – Verbände stemmen sich dagegen

Bargeld unter Druck: 14 Verbände fordern die Politik zum Handeln auf, da das Bezahlen mit Scheinen und Münzen immer schwieriger wird (Foto: iStock) Foto: MarianVejcik

Immer mehr Geschäfte setzen auf rein digitale Zahlungen, wodurch Bargeld im Alltag an Boden verliert. Ein Bündnis aus 14 Verbraucher- und Sozialverbänden warnt nun vor dem Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen und fordert von der Bundesregierung gesetzliche Vorgaben zur Annahmepflicht. Während der Handel auf die sinkende Nutzung verweist, pochen die Verbände auf echte Wahlfreiheit – auch bei Automaten und im öffentlichen Nahverkehr.

Bargeld wird für den Handel zur Kostenfalle

Für den Einzelhandel wird der Umgang mit Münzen und Scheinen zunehmend zum finanziellen Kraftakt. Obwohl die tatsächliche Nutzung sinkt, muss die gesamte Infrastruktur (Kassen, Tresore, Logistik) aufrechterhalten werden. Ulrich Binnebößel vom HDE warnt, dass jede einzelne Bartransaktion dadurch teurer wird. Besonders kleine Händler leiden unter dem Rückzug der Banken: Längere Wege zur Wechselgeldbeschaffung und steigende Gebühren für Bareinzahlungen erschweren den Betrieb und könnten letztlich zu höheren Preisen für Verbraucher führen.

Bundesbank-Bericht: Bargeldversorgung bröckelt

Die Deutsche Bundesbank warnte bereits in ihrem Monatsbericht März 2025 vor einer Verschlechterung der Bargeldinfrastruktur. Obwohl die Versorgung aktuell noch als gesichert gilt, ist eine deutliche „Abwärtstendenz“ erkennbar. Eine flächendeckende Verfügbarkeit sei für die Zukunft nicht mehr selbstverständlich. Laut dem Bundesbank Monatsbericht hat sich seit 2002 die Zahl der Bankfilialen von 53.000 auf nur noch 21.000 (Stand 2023) mehr als halbiert. Auch die Zahl der Geldautomaten sinkt seit 2018 kontinuierlich, unter anderem aufgrund steigender Sicherheitsrisiken durch Automatensprengungen.

Der Anteil der Menschen, die den Zugang zu Bargeld als „schwierig“ empfinden, hat sich von 6 Prozent (2021) auf 15 Prozent (2023) mehr als verdoppelt. Während man in Städten im Schnitt 1,1 Kilometer zum nächsten Automaten zurücklegt, sind es auf dem Land bereits 1,9 Kilometer. Die Bundesbank betont, dass Auszahlungen an Ladenkassen lediglich eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Banken sind. Ein Problem: Im Handel wird das Geld oft ungeprüft wieder ausgegeben, wodurch beschädigte Scheine oder Falschgeld leichter im Umlauf bleiben können. Um die Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Zahlungen zu erhalten, ist eine intakte und professionell geprüfte Bargeldinfrastruktur zwingend erforderlich, nach Ansicht der Bundesbank.

Zwischen Freiheit und Kontrolle: Deutschlands Ringen um das Bargeld

Deutschland gilt international als Bastion der Barzahler. Während in Skandinavien die Münze fast musealen Charakter hat, halten die Deutschen traditionell an Scheinen und Münzen fest. Doch dieses Bild wandelt sich: Getrieben durch Bequemlichkeit, technologischen Fortschritt und neue gesetzliche Rahmenbedingungen gewinnt das digitale Bezahlen massiv an Boden. Diese Entwicklung löst bei vielen Bürgern Besorgnis aus – eine Sorge, die zwischen berechtigter Kritik und haltlosen Schreckensszenarien schwankt.

Überwachung und Enteignung werden beim digitalen Bezahlen befürchtet

Besonders in sozialen Netzwerken und auf einschlägigen Webseiten wird das Schreckgespenst der „totalen Überwachung“ an die Wand gemalt. Akteure wie der Edelmetallhändler Kettner warnen vor einem „direkten Angriff auf die Freiheitsrechte“. Die Rhetorik ist oft drastisch: Von „finanzieller Versklavung“ und „Enteignung“ ist die Rede.

Fakt ist: Es gibt derzeit keine seriösen politischen Bestrebungen, das Bargeld komplett abzuschaffen. Dennoch gibt es regulatorische Eingriffe, die den Spielraum für anonyme Barzahlungen einschränken. Die Debatte konzentriert sich dabei vor allem auf zwei Projekte: die EU-weite Bargeldobergrenze und den digitalen Euro.

In sozialen Medien und durch politische Stimmen, etwa aus dem Umfeld der AfD oder alternativer Medienplattformen, werden regelmäßig Befürchtungen geäußert, der digitale Euro diene der totalen Kontrolle nach chinesischem Vorbild. Für die Einführung eines „Sozialkredit-Systems“ oder politisch motivierter Kontosperren gibt es weder eine rechtliche noch eine technologische Basis in der EU.

Die 10.000-Euro-Grenze: Schlag gegen die Geldwäsche?

Ab dem 1. Januar 2027 greift eine einschneidende Neuerung: In der gesamten EU gilt eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro pro Geschäftsvorfall. Das Ziel ist klar formuliert: Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche. Deutschland galt lange als „Geldwäscheparadies“, da hier im Gegensatz zu Ländern wie Italien oder Frankreich bisher kaum Limits für Barzahlungen bei Luxusgütern oder Immobilien existierten.

Wer von Privat zu Privat (z. B. ein gebrauchtes Auto) verkauft, ist von dieser Grenze weiterhin ausgenommen. Größere Summen müssen über Bankkonten fließen. Damit unterliegen sie den automatisierten Prüfsystemen der Institute, die verdächtige Geldströme melden müssen. Kritiker sehen darin den Verlust der Anonymität, während Ermittlungsbehörden betonen, dass nur so illegale Finanzflüsse wirksam unterbunden werden können. Bereits 2018 stellte die EZB die Produktion des 500-Euro-Scheins aus ähnlichen Gründen ein – ein Schritt, dessen tatsächlicher Nutzen im Kampf gegen Kriminelle bis heute unter Experten umstritten ist.

Der digitale Euro: Ergänzung oder Ersatz?

Parallel dazu treibt die Europäische Zentralbank (EZB) die Entwicklung eines digitalen Euro voran. Er soll eine staatlich garantierte digitale Alternative zu privaten Anbietern wie PayPal oder Visa bieten. Die EZB betont gebetsmühlenartig, dass der digitale Euro das Bargeld ergänzen, nicht ersetzen soll. Dennoch befürchten Kritiker, dass dies der erste Schritt in eine Welt ohne physisches Geld sein könnte, in der jede Transaktion staatlich nachvollziehbar wird. Nach aktuellem Stand (Februar 2026) rückt die Umsetzung näher, doch mit dem technischen Fortschritt wachsen auch die Fragen und die Skepsis in der Bevölkerung.

Die EZB plant ein Pilotprojekt, das ab 2027 die Praxistauglichkeit testen soll. Dabei soll der digitale Euro auch Zahlungen ohne Internetverbindung ermöglichen – ein Novum im Vergleich zu herkömmlichen Online-Banking-Systemen. Die EZB verspricht ein Schutzniveau, das dem von Bargeld nahekommt, insbesondere bei Offline-Transaktionen. Europa möchte sich damit aus der Abhängigkeit von US-Giganten wie Visa oder Mastercard lösen und ein eigenes, souveränes Bezahlsystem etablieren. Weiterlesen Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab

Digitalwährung: Sparkassenverband sieht digitalen Euro kritisch

D-Mark-Schatz: Menschen machen alte Scheine zu Geld

Warum das 3.000-Euro-Limit beim digitalen Euro?

Ein vieldiskutiertes Limit von zunächst 3.000 Euro pro Person dient nicht der Enteignung, sondern dem Schutz des Bankensystems. Würden Bürger massenhaft Guthaben von privaten Bankkonten in den (potenziell sichereren und günstigeren) digitalen Euro umschichten, könnten traditionelle Banken in Liquiditätsnot geraten. Um diesen Druck zu mildern, setzen die Banken verstärkt auf eigene Lösungen wie den Bezahldienst Wero, der bereits von Instituten wie der Commerzbank unterstützt wird.

Geld: Eine Infrastruktur im Wandel

Die reale Gefahr für das Bargeld ist derzeit weniger ein gesetzliches Verbot, sondern eine schleichende Erosion der Infrastruktur. Wenn immer mehr Bankfilialen schließen und die Bargeldlogistik für den Handel zu teuer wird, verschwindet die Wahlfreiheit ganz von allein durch die Hintertür.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der Gesetzgeber dem Wunsch vieler Bürger nach Anonymität und Krisensicherheit (Resilienz) Rechnung trägt oder ob der Druck durch Geldwäscheprävention und digitale Effizienz das Bargeld weiter an den Rand drängt.

Trotz der digitalen Offensive bekennen sich die Bundesregierung und die Bundesbank weiterhin klar zum Bargeld. Euro-Banknoten bleiben laut Bundesbankgesetz das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Die Regierung hat sich im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die Wahlfreiheit beim Bezahlen zu erhalten. Die Diskussionen um das Aus der 1- und 2-Cent-Münzen (zugunsten einer Rundungsregel ab 5 Cent) sind rein ökonomischer Natur, da die Herstellungskosten den Nennwert übersteigen – sie sind kein „Testlauf“ für eine komplette Bargeldabschaffung.

Akzeptanzpflicht von Bargeld im Handel

Ein Graubereich bleibt die Annahmepflicht im Einzelhandel. Aktuell schützt die Vertragsfreiheit Händler, die Bargeld (etwa aus Sicherheitsgründen) ablehnen, sofern sie dies vorab deutlich ausschildern. Die Bundesregierung plant jedoch eine Neuregelung: Gewerbe sollen künftig dazu verpflichtet werden, neben Bargeld mindestens eine elektronische Option anzubieten. Ein Verbot von Bargeld ist hierbei explizit nicht vorgesehen.

Manche Experten warnen auch davor, dass einige der lautesten „Bargeld-Retter“ im Netz kommerzielle Interessen verfolgen. Häufig stecken hinter den Warnungen vor einem baldigen Bargeldverbot Verkaufsstrategien für Edelmetalle oder alternative Anlageprodukte, die mit der Angst der Verbraucher spielen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Bezahlverhalten in Deutschland entwickelt und wie sich die Einführung des digitalen Euros gestaltet.