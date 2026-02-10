Finanzen

Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab

Der Zugang zum eigenen Bargeld verändert sich in Deutschland schleichend: Während die Zahlen klassischer Bankfilialen und Geldautomaten seit Jahren rückläufig sind, weitet der Einzelhandel sein Angebot für Bargeldabhebungen kontinuierlich aus. Der DKB-Cash-Index belegt, welche Bargeldquelle vor allen in den Großstädten häufiger verfügbar ist und welche regionalen Unterschiede es gibt.