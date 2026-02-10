Finanzen

Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab

Der Zugang zum eigenen Bargeld verändert sich in Deutschland schleichend: Während die Zahlen klassischer Bankfilialen und Geldautomaten seit Jahren rückläufig sind, weitet der Einzelhandel sein Angebot für Bargeldabhebungen kontinuierlich aus. Der DKB-Cash-Index belegt, welche Bargeldquelle vor allen in den Großstädten häufiger verfügbar ist und welche regionalen Unterschiede es gibt.
Autor
Mirell Bellmann
10.02.2026 05:55
Lesezeit: 4 min
Bargeldversorgung: Supermärkte lösen Bankfilialen als Bargeldquelle ab
Geld abheben im Supermarkt liegt im Trend: In Großstädten bieten mittlerweile mehr Einzelhandelsgeschäfte als Geldautomaten die Möglichkeit zur Bargeldabhebung. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum Supermärkte in Deutschland Banken als führende Bargeldquelle ablösen.
  • Cash-Index: Welche Städte eine hohe Dichte an Bargeldservice im Einzelhandel aufweisen.
  • Welche Nachteile die Bargeldversorgung im Supermarkt für Kunden und Händler hat. 

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

