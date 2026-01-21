Finanzen

Digitalwährung: Sparkassenverband sieht digitalen Euro kritisch

Verbandspräsident Hirsch sieht hohe Kosten und keinen Nutzen für Kunden. Außerdem wirft er Fragen zu möglichen Rollenkonflikten bei der Europäischen Zentralbank auf.
Digitalwährung: Sparkassenverband sieht digitalen Euro kritisch
Der digitale Euro als Antwort auf Paypal, Mastercard, Visa und Co.? (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum der rheinland-pfälzische Sparkassenverband den digitalen Euro ablehnt.
  • Weshalb die Kosten von 1,3 Milliarden Euro für den digitalen Euro kritisiert werden.
  • Welche Rollenkonflikte bei der EZB durch den digitalen Euro entstehen könnten.

