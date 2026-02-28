Politik

Rente mit 70? Was die Regierung diskutiert und wer betroffen wäre

Rente mit 70 – dieser Plan könnte schon bald Realität werden. Die Rentenkommission und verschiedene Experten legen seit einigen Tagen konkrete Vorschläge vor, wie eine Rentenreform gelingen könnte. Welcher Jahrgang von der Rente mit 70 betroffen wäre, welche alternativen Konzepte im Raum stehen und was Kritiker fordern, erfahren Sie hier.