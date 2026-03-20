Unser neues Magazin ist da: Vermögen aufbauen statt verwalten – Strategien für die nächste Dekade

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Sätze, die sich über Generationen hinweg fest in das kollektive Bewusstsein einer Gesellschaft einprägen. In Deutschland lautet einer davon: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Kaum ein Grundsatz wurde so oft wiederholt, kaum einer hat das Verhalten von Millionen Menschen so nachhaltig geprägt. Sparsamkeit gilt hierzulande als Tugend. Sie steht für Verantwortung, Disziplin und Weitsicht.

Doch jede Tugend hat eine Kehrseite – besonders dann, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend verändern. Deutschland und Europa befinden sich in einer Phase, in der viele der alten Gewissheiten nicht mehr tragen. Jahrzehntelang war es relativ einfach, Vermögen zu bewahren oder sogar zu vermehren. Niedrige Inflation, stabile Währungen und verlässliche institutionelle Rahmenbedingungen sorgten dafür, dass Sicherheit oft gleichbedeutend mit Stabilität war. Wer sein Geld konservativ anlegte, konnte zwar selten spektakuläre Renditen erzielen, musste aber auch kaum befürchten, real an Wohlstand zu verlieren.

Diese Welt existiert so nicht mehr. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 wissen auch deutsche Sparer und Anleger, dass die Zeiten des klassischen Sparbuchs und einer fast automatischen Geldvermehrung vorbei sind. Jahrelang herrschte eine Niedrigzinsphase mit einem EZB-Leitzins von zeitweise Null – seitdem ist Vermögensaufbau ohne Wertpapiere und Börsenprodukte quasi unmöglich geworden.

Neue Krisen, neue Risiken: Warum klassische Vermögensverwaltung nicht mehr reicht

Wegen des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise stieg die Inflation ab 2022 rasant an, zeitweise erreichte sie zehn Prozent. Die Europäische Zentralbank musste dringend gegensteuern und erhöhte den Leitzins stark. 2023 lag der Einlagezins bei 4,0 Prozent.

Und heute? In vielen Industrieländern wachsen die Schulden schneller als die Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig verändern geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und neue regulatorische Anforderungen die Struktur der globalen Wirtschaft. Der Iran-Krieg löste einen Ölpreisschock aus, wie man ihn nur aus dem vergangenen Jahrhundert kannte, Energiepreise steigen wieder kräftig. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Frage an Bedeutung, die lange Zeit kaum gestellt wurde: Reicht es noch, Vermögen lediglich zu verwalten? Und welche Strategien gibt es, mein Vermögen auch im kommenden Jahrzehnt sicher anzulegen?

Vom Sparen zum Investieren: Warum Vermögensstrategie heute neu gedacht werden muss

Vermögensverwaltung war für viele Menschen über Jahrzehnte der Kern ihrer finanziellen Strategie. Man sparte regelmäßig, legte Rücklagen an, investierte vielleicht in eine Immobilie oder in Versicherungsprodukte und vertraute darauf, dass diese Mischung aus Vorsicht und Geduld langfristig Stabilität bringt. Dieses Modell war in einer Welt mit moderater Inflation und stabilen Realzinsen durchaus rational.

Heute jedoch geraten solche Strategien zunehmend unter Druck.

Wenn die Kaufkraft des Geldes über Jahre hinweg sinkt, wird der bloße Erhalt eines Kontostands zu einer Illusion von Sicherheit. Ein Betrag, der auf dem Konto unverändert erscheint, kann real an Wert verlieren – leise, schleichend und oft unbemerkt. Diese Entwicklung stellt das traditionelle Sicherheitsverständnis vieler deutscher Haushalte infrage.

Dabei ist das Problem keineswegs mangelnde Disziplin. Im Gegenteil: Die Deutschen gehören nach wie vor zu den sparsamsten Menschen Europas. Ein erheblicher Teil der Einkommen wird regelmäßig zurückgelegt. Doch ein großer Teil dieses Kapitals verbleibt in Anlagen, die kaum produktive Erträge generieren. Das Ergebnis ist ein paradoxes Bild: Eine Gesellschaft mit hohem Geldvermögen, aber vergleichsweise geringer Beteiligung an den produktiven Strukturen der Wirtschaft.

Genau hier setzte dieses DWN-Magazin an.

Kapital produktiv einsetzen: Der unternehmerische Blick auf Vermögen

Vermögen entsteht nicht allein durch Sparsamkeit. Es entsteht dadurch, dass Kapital aktiv angelegt und produktiv eingesetzt wird. Unternehmen tun genau das jeden Tag. Sie investieren, entwickeln neue Produkte, erschließen Märkte, tragen Risiken – und erwirtschaften dadurch langfristig Wert. Private Haushalte hingegen behandeln ihr Kapital oft primär als Sicherheitsreserve. Doch wer Vermögen wirklich entwickeln möchte, muss beginnen, ähnlich zu denken wie ein Unternehmer: Kapital gezielt für sich arbeiten zu lassen.

Das bedeutet nicht, Risiken leichtfertig einzugehen. Im Gegenteil. Nachhaltiger Vermögensaufbau basiert auf klaren Strukturen, langfristigen Perspektiven und diszipliniertem Handeln. Entscheidend ist nicht, kurzfristige Marktschwankungen zu vermeiden, sondern ein robustes System zu schaffen, das auch mit Unsicherheit umgehen kann.

Dabei ist es hilfreich, sich eine grundlegende Einsicht vor Augen zu führen: Schwankungen sind kein Fehler des Kapitalmarkts – sie sind der Preis für langfristige Rendite. Wer sich an produktiven Unternehmen beteiligt oder in reale Vermögenswerte investiert, wird zwangsläufig Phasen erleben, in denen Bewertungen steigen und fallen. Doch über längere Zeiträume spiegeln diese Anlagen vor allem eines wider: die Fähigkeit von Wirtschaft und Innovation, Wert zu schaffen.

Gleichzeitig verändert sich die Rolle klassischer Anlageformen. Immobilien etwa galten lange Zeit als nahezu selbstverständlicher Baustein des Vermögensaufbaus. Doch auch hier hat sich das Umfeld gewandelt. Höhere Finanzierungskosten, strengere regulatorische Anforderungen und neue energetische Standards verändern die Renditelogik vieler Projekte. Investitionen erfordern heute mehr Analyse, mehr Planung und ein klareres Verständnis der Risiken als noch vor wenigen Jahren.

Das gilt letztlich für nahezu alle Anlageklassen.

Zeit, Disziplin, Kapital: Die drei Grundlagen nachhaltigen Vermögens

Die kommenden Jahre werden vermutlich weniger von automatischen Wertsteigerungen geprägt sein als von selektiven Chancen. Wer Vermögen aufbauen will, muss genauer hinschauen: auf Märkte, auf Kostenstrukturen, auf steuerliche Rahmenbedingungen und auf die langfristige Stabilität der eigenen Strategie. Denn Vermögensaufbau ist immer auch eine Frage der Struktur.

Viele Entscheidungen im Finanzleben wirken zunächst unspektakulär, entfalten aber über Jahrzehnte enorme Wirkung. Steuerliche Rahmenbedingungen, juristische Konstruktionen oder die Wahl bestimmter Anlageformen können darüber entscheiden, wie effizient Kapital arbeitet und wie flexibel es in Zukunft eingesetzt werden kann. Gerade für Unternehmer oder vermögende Privatanleger gewinnt diese strategische Ebene zunehmend an Bedeutung.

Doch bei aller Komplexität bleibt der Kern des Themas erstaunlich einfach.

Vermögen entsteht aus drei Elementen: Zeit, Disziplin und produktivem Kapital. Zeit ermöglicht den Zinseszinseffekt. Disziplin verhindert emotionale Fehlentscheidungen. Und produktives Kapital sorgt dafür, dass Geld nicht nur erhalten bleibt, sondern wächst. Diese drei Faktoren lassen sich nicht durch kurzfristige Trends ersetzen. Sie bilden das Fundament jeder langfristigen Strategie – unabhängig davon, ob es um kleine monatliche Sparbeträge oder um größere Vermögensstrukturen geht.

Vielleicht liegt gerade darin die wichtigste Botschaft dieses Heftes.

Vermögen wächst nicht im Tresor – sondern dort, wo Kapital arbeitet

Sparen bleibt eine Tugend. Doch in einer Welt des strukturellen Wandels reicht es nicht mehr aus, Geld lediglich zurückzulegen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Ersparnisse in produktives Kapital zu verwandeln. Es geht nicht um kurzfristige Spekulationen oder um den Versuch, den nächsten Markttrend vorherzusagen. Es geht um etwas Grundsätzlicheres: die Frage, wie Vermögen in einer komplexer werdenden Welt entstehen kann – und wie Anleger ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten.

Denn am Ende bleibt eine einfache Erkenntnis: Vermögen wächst nicht dort, wo Kapital nur bewacht wird. Es wächst dort, wo Kapital arbeitet.

Ihr Markus Gentner

DWN-Chefredakteur