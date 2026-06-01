Wie Twitch, Kick & Co. die Unterhaltungsbranche prägen

Der Gatekeeper ist Geschichte

Die „Gatekeeper“-Funktion der Medien ist Geschichte. Wo Produzenten und Kreative früher Sichtbarkeit und Reichweiten kontrollierten, ist diese Funktion mittlerweile in die Hände der breiten Masse übergeben worden. Damit fand eine Art Demokratisierung der Unterhaltung statt.

Plattformen wie Twitch, Kick oder YouTube haben diesen Trend erfunden und richtig in Szene gesetzt. Livestreaming hat die TV-Studios in die Wohnzimmer der Welt gebracht und neue Anhängerschichten kreiert. Die Vision des großen Künstlers Andy Warhol aus den 1970er-Jahren ist damit endgültig Realität geworden. Warhol prognostizierte schon damals, dass in der Zukunft jeder für 15 Minuten ein Star sein wird.

Vom passiven Zuschauer zum Akteur

Heute konsumieren Millionen von Menschen Content nicht nur passiv als Zuschauer, sondern greifen als Produzenten eigener Livestreams aktiv ins Unterhaltungsgeschehen ein. Ihr Publikum kann diese Inhalte jederzeit weltweit sehen. Das hat den Umfang der Unterhaltungsbranche nicht nur massiv verändert, sondern eröffnet auch vollkommen neue Möglichkeiten.

Wer kreativ neuen Content produziert und sein Publikum im Netz findet, hat beste Chancen, selbst zum gefeierten Akteur aufzusteigen. Die Spielregeln haben sich für immer verändert. Schließlich benötigt der Influencer von morgen nur noch eine Kamera, einen Computer und eine stabile Internetverbindung, um in die Welt zu senden.

Twitch, Kick und YouTube sind das Fenster zu den Fans von morgen. Wer seine Anhänger begeistern kann, baut in Kürze eine große Community auf. Die erfolgreichsten Streams erreichen ein Publikum, das auch mit traditionellen Fernsehsendern mithalten kann. Diese Entwicklung hat zu neuen Formen des Entertainments geführt.

Verpasst Österreich dem Casino-Streaming einen Schub?

Das zeigt sich besonders an Formaten wie dem Livestreaming von Casinospielen. Online Casinos in Österreich, Deutschland und anderen Ländern haben einen enormen Zulauf im Netz erfahren. Die Fangemeinde wächst stetig und „hungert“ danach, ihren Vorbildern beim Spielen zuzuschauen. Das bedienen die Casino-Streamer perfekt, indem sie auf eine Mischung aus Können und Unterhaltung setzen.

Dieser Trend könnte sich in unserem Nachbarland noch beschleunigen. Glaubt man aktuellen Medienberichten in Österreich, dann steht dort eine Revolution bevor. Die Bundesregierung plant im Zuge einer Glücksspielreform das Ende des Online-Glücksspielmonopols. Das würde den Markt entwickeln und erstmals ausländische Betreiber im Land ermöglichen. Damit würden auch die Streamer perfekte Bedingungen vorfinden. Die von Experten befürchtete Wirtschaftskrise macht offenbar das Erschließen neuer Steuereinnahmen möglich.

Pur und ungefiltert

Der Content Creator arbeitet schließlich ohne Filter. Hier erwartet den Zuschauer keine vorgefertigte Show, sondern echtes „Live-Fernsehen“, spontan und ungefiltert. Gleichzeitig nehmen die Fans am Livestreaming aktiv teil und werden so selbst zu einem Teil der Show. So verschwimmen die Grenzen zwischen Akteur und Konsument zunehmend.

Viele Streamer haben sich selbst längst als erfolgreiche Marke etabliert. Sie gründen Unternehmen, produzieren Musik oder Serien und verkaufen Merchandise. Damit haben sie sich in den Kanon unzähliger Unterhaltungssegmente eingereiht. Doch ihr Zugang zur Öffentlichkeit ist ein vollkommen anderer, als noch vor wenigen Jahrzehnten. Heute können Inhalte jedweder Art ihr Publikum finden. Deren Zuspruch entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.

Interaktion als Erfolgsfaktor

Der Grund für den Erfolg von Twitch, Kick und YouTube liegt sicherlich in der Möglichkeit, mit dem Content Creator zu interagieren und damit selbst zum Bestandteil des Livestreams zu werden. Die Zuschauer greifen damit aktiv ins Geschehen ein und bringen sich mit ein. Die Spannung entsteht dabei oft durch Aktion und Reaktion.

Streamer beantworten Fragen oder passen ihre Inhalte gemäß den Wünschen ihres Publikums an. Chats, Abstimmungen und Spenden machen den Fan zum Teil des Geschehens. Diese dabei entstehende Form der Unterhaltung ist persönlicher und maßgeschneidert. So entsteht eine starke emotionale Bindung zum Streamer.

Der Zuschauer erlebt Realität pur. Diese beinhaltete nicht nur spontane Reaktionen, sondern auch ungeplante Momente und das alles live. Damit schwindet auch die Distanz zwischen „Star“ und Anhänger. Unerreichte Prominente sind Geschichte, sie werden zu nahbaren Persönlichkeiten, die direkt mit ihrer Community kommunizieren.

Ein Publikum für jede Nische

Diese Effekte machen es möglich, dass auch Nischeninhalte ihr Zielpublikum finden. Das, was in herkömmlichen TV-Sendern keine Abdeckung erhält, sucht und findet sein Publikum im Netz. Schließlich zählen hier nicht hohe Einschaltquoten, sondern eine treue Anhängerschaft.

Twitch, Kick und YouTube haben die Einstiegshürden dramatisch gesenkt. Um als digitaler Content Creator erfolgreich zu sein, sind weder eine Fernsehlizenz noch professionelle Technik nötig. Inhalte können nahezu überall mit geringstem Aufwand produziert und veröffentlicht werden. Das hat zu einer Demokratisierung der Unterhaltung geführt. So werden nicht nur mehr Stimmen öffentlich sichtbar, sondern auch die Bandbreite an Themen wächst beständig an. Menschen aus immer mehr Ländern teilen ihre Vorlieben, ihr Wissen und ihre Kultur mit der digitalen Welt.

Karriereweg Streamer

Damit wird Unterhaltung vielfältiger, spontaner und weniger zentral gesteuert. Der Zuschauer wird so gleichzeitig zum Produzenten, denn seine Teilhabe entscheidet über den Erfolg. Die Streamingplattformen haben damit auch neue Karrierewege eröffnet. Junge Menschen betrachten das Streaming nicht mehr als Hobby, sondern als möglichen Berufsweg. Hier haben diejenigen Erfolg, die sich von der Masse abheben und mit Kreativität und Charisma überzeugen können. Das Experimentierfeld ist gewaltig und ermöglicht jedem, sich zu verwirklichen.

Doch das hat das Streaming auch zur Konkurrenz für herkömmliche Medien werden lassen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene setzen zunehmend auf das Netz und weniger auf herkömmliche Formen der Unterhaltung. Die neue Ära der Unterhaltung erhöht also den Druck, innovativ zu bleiben. Ob Twitch, Kick und YouTube auch in Zukunft zu mehr Kreativität, Vielfalt und Unabhängigkeit führen werden, wird sich erst erweisen.