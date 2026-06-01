Politik

Vorteil für Migranten bei Behördenjobs: Ist das Partizipationsgesetz verfassungswidrig?

In Berlin ist die öffentliche Verwaltung bunt: Vielfalt, Teilhabe, Chancengleichheit für Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese Praxis sorgt zunehmend für Kritik und juristischen Streit, denn Bewerber ohne Migrationshintergrund ziehen trotz besserer Noten den Kürzeren. Ist die Bevorzugung von Migranten bei Behördenjobs in Berlin verfassungswidrig?