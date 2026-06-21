Wirtschaft

US-Professor: Diese Energieform hat in den USA eine „außergewöhnliche“ Allianz geschaffen

Während Trump weite Teile der Energiewende in den USA gebremst hat, konnte die Geothermie weiter voranschreiten. Laut einem US-Professor ist diese Energieform zu einem seltenen gemeinsamen Nenner in der amerikanischen Energiepolitik geworden
Autor
avtor
Johanne Fischer
21.06.2026 13:27
Lesezeit: 9 min
US-Professor: Diese Energieform hat in den USA eine „außergewöhnliche“ Allianz geschaffen
Als Trump ein Dekret zur nationalen Energiekrise in den USA unterzeichnete, wurde die Geothermie als eine der Energiequellen genannt, die für die künftige Energieversorgung der USA von entscheidender Bedeutung sind. (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum eine grüne Energieform in den USA unerwartet Republikaner und Demokraten vereint.
  • Wie etablierte Bohrtechnologien der amerikanischen Ölindustrie den Durchbruch moderner Geothermie ermöglichen.
  • Weshalb Tech-Giganten für ihre neuen KI-Rechenzentren strategisch auf die verlässliche Erdwärme setzen.

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