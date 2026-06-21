Finanzen

SpaceX-Aktie: Nobelpreisträger Krugman kritisiert hohe Bewertung – Musk sei ein „menschliches Ponzi-Schema“

Der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Paul Krugman kritisiert scharf die Bewertung von SpaceX, die nach dem Börsengang (IPO) mehr als 2,1 Billionen US-Dollar erreicht hatte. Die Begeisterung der Anleger beruhe eher auf dem Ruf von Elon Musk als auf den Finanzergebnissen des Unternehmens. Was heißt das nun für die SpaceX-Aktie?
Autor
avtor
Akvilė Venckutė
21.06.2026 17:31
Lesezeit: 5 min
SpaceX-Aktie: Nobelpreisträger Krugman kritisiert hohe Bewertung – Musk sei ein „menschliches Ponzi-Schema“
Paul Krugman, Nobelpreisträger für Wirtschaft. (Foto: dpa) Foto: epa Barth

Im Folgenden:

  • Warum Nobelpreisträger Paul Krugman die extrem hohe Bewertung von SpaceX scharf verurteilt.
  • Weshalb der SpaceX-Börsenwert laut Kritikern mehr auf Musks Kultstatus als auf Finanzergebnissen beruht.
  • Wie die rasche Aufnahme in Aktienindizes den Kurs des Unternehmens zusätzlich künstlich antreibt.

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Akvilė Venckutė

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Akvilė Venckutė ist Redakteurin der Innovationsrubrik bei Verslo žinios. Sie hat Journalismus und Philosophie an der Universität Vilnius studiert und arbeitete vor ihrer Tätigkeit bei Verslo žinios unter anderem für LRT sowie das litauische Zentrum für Journalismus.

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