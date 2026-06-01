Wirtschaft

Flugkraftstoff gerettet, Urlaub nicht. Europas Airlines sparen weiter

Erst drohten Flugausfälle, leere Tanks und ein chaotischer Sommer über Europas Flughäfen. Nun scheint der akute Mangel an Flugkraftstoff abgewendet, doch die Entwarnung hat einen hohen Preis. Airlines sichern sich Vorräte, streichen Verbindungen und reichen steigende Kosten schrittweise weiter. Für Reisende wird damit nicht der fehlende Treibstoff zum Problem, sondern das teurere Ticket.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.06.2026 17:11
Lesezeit: 5 min
Flugkraftstoff gerettet, Urlaub nicht. Europas Airlines sparen weiter
Laut Vertretern der Luftfahrtbranche könnte die Möglichkeit einer Treibstoffknappheit nur an einigen kleineren Flughäfen in Südeuropa bestehen. (Foto: dpa/EUROPA PRESS | Agostime) Foto: Agostime

Im Folgenden:

  • Warum Flugkraftstoff für Europas Airlines zum Kostenrisiko wird.
  • Wie teures Kerosin Ticketpreise und Flugpläne verändern kann.
  • Welche Folgen Reisende in der Sommersaison einkalkulieren müssen.

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