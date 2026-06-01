Wirtschaft

Flugkraftstoff gerettet, Urlaub nicht. Europas Airlines sparen weiter

Erst drohten Flugausfälle, leere Tanks und ein chaotischer Sommer über Europas Flughäfen. Nun scheint der akute Mangel an Flugkraftstoff abgewendet, doch die Entwarnung hat einen hohen Preis. Airlines sichern sich Vorräte, streichen Verbindungen und reichen steigende Kosten schrittweise weiter. Für Reisende wird damit nicht der fehlende Treibstoff zum Problem, sondern das teurere Ticket.