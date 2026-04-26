Wirtschaft

Steigende Kerosinpreise: Europäische Fluggesellschaften reduzieren Verbindungen

Steigende Kerosinpreise setzen den europäischen Luftverkehr zunehmend unter Druck und zwingen Airlines zu Anpassungen bei Angebot und Preisen. Wie stark werden höhere Kosten und mögliche Engpässe Flugverbindungen und Ticketpreise in Europa verändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.04.2026 17:17
Lesezeit: 3 min
Steigende Kerosinpreise: Europäische Fluggesellschaften reduzieren Verbindungen
Steigende Kerosinpreise zwingen Airlines in Europa zu höheren Ticketpreisen und einem reduzierten Flugangebot (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Lufthansa 20.000 Kurzstreckenflüge streicht und Air France-KLM die Ticketpreise erhöht.
  • Wie der Krieg im Iran die europäischen Kerosinvorräte auf sechs Wochen schrumpfen lässt.
  • Weshalb steigende Treibstoffkosten auch Flugreisende in Deutschland direkt treffen werden.

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