Politik

Trumps Kurs im Iran-Konflikt: Zweifel an der US-Regierung wachsen

Donald Trump verschärft mit seinem Kurs im Iran-Konflikt die Zweifel an der strategischen Verlässlichkeit der USA. Welche Schwächen im politischen Machtzentrum der USA werden im Iran-Konflikt sichtbar?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.04.2026 08:31
Lesezeit: 2 min
Trumps Kurs im Iran-Konflikt: Zweifel an der US-Regierung wachsen
Donald Trump verschärft mit seiner Iran-Politik die geopolitischen Risiken und legt strukturelle Schwächen im Entscheidungsprozess der US-Regierung offen (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Iran-Kurs die strategische Verlässlichkeit der USA grundlegend in Frage stellt.
  • Welche internen Schwächen im Weißen Haus den Entscheidungsprozess zum Iran-Konflikt prägten.
  • Weshalb der Konflikt für Deutschland als Exportnation erhebliche geopolitische Risiken birgt.

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