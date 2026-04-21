Politik

Wirtschaft Russlands in der Krise: Haushaltsdefizit wächst - auch der Druck auf Putin?

Hohe Energiepreise und gelockerte Sanktionen verschaffen der russischen Wirtschaft kurzfristig Luft. Doch gleichzeitig mehren sich Hinweise auf tiefgreifende Probleme. Sinkendes Wachstum, steigende Defizite und wachsende Kritik werfen eine zentrale Frage auf: Wie stabil ist die Wirtschaft Russlands wirklich?