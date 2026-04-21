Politik

Wirtschaft Russlands in der Krise: Haushaltsdefizit wächst - auch der Druck auf Putin?

Hohe Energiepreise und gelockerte Sanktionen verschaffen der russischen Wirtschaft kurzfristig Luft. Doch gleichzeitig mehren sich Hinweise auf tiefgreifende Probleme. Sinkendes Wachstum, steigende Defizite und wachsende Kritik werfen eine zentrale Frage auf: Wie stabil ist die Wirtschaft Russlands wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.04.2026 16:53
Aktualisiert: 21.04.2026 16:53
Lesezeit: 3 min
Wirtschaft Russlands in der Krise: Haushaltsdefizit wächst - auch der Druck auf Putin?
Der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml in Moskau: Russlands Wirtschaft steckt in der Krise. (Foto: dpa) Foto: Alexander Kazakov

Im Folgenden:

  • Warum reichen steigende Ölpreise für die russische Wirtschaft nicht aus?
  • Wie stark belastet der Ukrainekrieg die Wirtschaft Russlands?
  • Warum warnen Experten vor einem systemischen Problem der russischen Wirtschaft?

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