Politik

Russland profitiert von Hormus-Blockade

Weil die Straße von Hormus gesperrt bleibt, sprudeln Russlands Rohstoffexporte. Öl, Gas und Dünger lassen den Rubel rollen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.04.2026 15:17
Lesezeit: 2 min
Russland profitiert von Hormus-Blockade
Die Hormus-Blockade treibt Russlands Einnahmen in Milliardenhöhe (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Hormus-Blockade Russland monatlich mehr als zehn Milliarden Euro einbringt.
  • Welche Mehreinnahmen Moskau bei einem Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel erzielen kann.
  • Weshalb der deutschen Industrie laut Auslandshandelskammer ein Kostenschock droht.

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