Politik

EU-Energieabhängigkeit: Weg von Putin, hinein in Trumps Einfluss

Die EU hat ihre Abhängigkeit von russischer Energie in den vergangenen vier Jahren deutlich reduziert. Stattdessen ist eine neue Abhängigkeit von Energielieferungen unter anderem aus den USA entstanden, wie Daten des Thinktanks Bruegel und von Eurostat zeigen.