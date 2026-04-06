Politik

EU-Energieabhängigkeit: Weg von Putin, hinein in Trumps Einfluss

Die EU hat ihre Abhängigkeit von russischer Energie in den vergangenen vier Jahren deutlich reduziert. Stattdessen ist eine neue Abhängigkeit von Energielieferungen unter anderem aus den USA entstanden, wie Daten des Thinktanks Bruegel und von Eurostat zeigen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.04.2026 19:07
Lesezeit: 5 min
EU-Energieabhängigkeit: Weg von Putin, hinein in Trumps Einfluss
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump kündigen am 27. Juli 2025 bei einem Treffen in Schottland ein neues Handelsabkommen an. (Foto: dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Warum die EU ihre Energieabhängigkeit von Russland gegen eine neue von den USA getauscht hat.
  • Wie Trumps Regierung Europas Energieimporte als Hebel in geopolitischen Verhandlungen nutzt.
  • Weshalb Experten trotz wachsender politischer Widerstände keinen Kollaps der europäischen Klimapolitik erwarten.

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