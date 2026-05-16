Wirtschaft

EIB-Vizepräsident erklärt neue Sicherheitsstrategie: Warum Europas Verteidigung zunehmend von Banken abhängt

Die Europäische Investitionsbank öffnet sich zunehmend der Verteidigungsfinanzierung und rückt damit näher an Europas neue Sicherheitsagenda. Wie weit kann die EIB Europas Verteidigung stärken, ohne ihre Rolle als Klimabank aufzugeben?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.05.2026 05:51
Lesezeit: 11 min
EIB-Vizepräsident erklärt neue Sicherheitsstrategie: Warum Europas Verteidigung zunehmend von Banken abhängt
Die EIB verbindet Verteidigungsfinanzierung, Infrastrukturprojekte und europäische Industriepolitik zu einem neuen sicherheitspolitischen Mandat (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum die EIB 4,5 Milliarden Euro in Verteidigung investiert, ohne ihre Klimarolle aufzugeben.
  • Wie kleine Unternehmen über Banken und Fonds an EIB-Mittel für Sicherheitsprojekte gelangen.
  • Weshalb Litauen für die EIB zu einem der aktivsten Verteidigungspartner in Europa geworden ist.

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