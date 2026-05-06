Politik

EU-Mitgliedschaft: Warum andere Länder schneller vorankommen als die Ukraine

Die EU-Erweiterung rückt durch neue geopolitische Risiken wieder ins Zentrum der europäischen Politik, doch nicht jeder Kandidat hat dieselben Chancen auf eine rasche EU-Mitgliedschaft. Welche Länder könnten nun schneller vorankommen als die Ukraine?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 16:02
Lesezeit: 5 min
EU-Mitgliedschaft: Warum andere Länder schneller vorankommen als die Ukraine
Die EU-Erweiterung gewinnt an Tempo, doch während Island und Montenegro auf eine rasche EU-Mitgliedschaft hoffen können, muss die Ukraine trotz hoher politischer Priorität wohl länger warten (Foto: dpa) Foto: Lukas Coch

Im Folgenden:

  • Warum die Ukraine trotz politischen Drucks bei der EU-Erweiterung hintenanstehen könnte.
  • Weshalb Island alle anderen Beitrittskandidaten in kürzester Zeit überholen könnte.
  • Welche Rolle Orbáns Abgang für die Aufnahme neuer EU-Mitglieder spielt.

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