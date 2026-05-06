Politik

EU-Mitgliedschaft: Warum andere Länder schneller vorankommen als die Ukraine

Die EU-Erweiterung rückt durch neue geopolitische Risiken wieder ins Zentrum der europäischen Politik, doch nicht jeder Kandidat hat dieselben Chancen auf eine rasche EU-Mitgliedschaft. Welche Länder könnten nun schneller vorankommen als die Ukraine?