Politik

Trump erhöht Druck auf Grönland: US-Experte warnt vor Folgen für Europa

Trump verschiebt die geopolitischen Machtlinien der USA und verbindet den Zugriff auf Grönland mit Energiefragen und Zugeständnissen an Russland. Welche Folgen hätte dieser Kurs für Europa, die Nato und die globale Sicherheitsordnung?