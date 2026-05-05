Politik

Iran greift VAE an: Waffenruhe steht vor dem Kollaps

Die Spannungen verschärfen sich erneut: Die USA wollen die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr freimachen. Teheran reagiert mit Angriffen auf Ölanlagen in den VAE.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.05.2026 09:14
Lesezeit: 3 min
Iran greift VAE an: Waffenruhe steht vor dem Kollaps
Ein Frachtschiff fährt im Persischen Golf auf den Hafen von Dubai zu, gesehen von Ajman, Vereinigte Arabische Emirate. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum die Straße von Hormus wieder zum globalen Krisenpunkt wird.
  • Welche Folgen die US-Militäraktion für den Ölhandel haben könnte.
  • Wie Iran mit Angriffen auf die VAE die Lage eskaliert.

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