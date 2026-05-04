Wirtschaft

Ölpreis aktuell: Wird das Thema unter Trump jetzt zur finanziellen Katastrophe?

Trump bringt den Ölpreis erneut in Bewegung und steht vor zwei schlechten Optionen. Wird aus der Blockade von Hormus nun der nächste Schock für die Weltwirtschaft? Ökonomen waren vor einer globalen Rezession, wenn ein bestimmtes Ölpreisniveau erreicht wird.