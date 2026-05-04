Politik

Fragile Waffenruhe: USA starten Initiative in der Straße von Hormus

Mitten in einer fragilen Waffenruhe planen die USA einen Eingriff in der Straße von Hormus. Ziel ist die Sicherung des Schiffsverkehrs, doch der Iran warnt eindringlich vor Konsequenzen. Kann die Initiative Stabilität bringen oder verschärft sie den Konflikt?