Wirtschaft

Teuerung in der Eurozone: Iran-Krieg treibt Inflationsrate auf 3,0 Prozent

Der Ölpreisschub infolge des Iran-Krieges hat die Inflation im Euroraum im April massiv angeheizt. Nach ersten Schätzungen des Statistikamtes Eurostat stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, nachdem die Rate im März noch bei 2,6 Prozent gelegen hatte. Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Während Volkswirte diese Entwicklung bereits prognostiziert hatten, wächst der Druck auf die Währungshüter angesichts der neuen geopolitischen Lage erheblich.