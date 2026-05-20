US-Marktbericht: Luftfahrtaktien ziehen stark an, da laut Trump Iran-Gespräche in der „Endphase“ sind

Hoffnung auf geopolitische Entspannung beflügelt die Märkte

Die Aktien an der Wall Street erholten sich nach einem schwachen Handelstag am Dienstag, wobei Berichte über Gespräche zwischen den USA und dem Iran die Aussichten für die Anleger beflügelten.

Luftfahrtaktien, darunter United Airlines und Delta, zogen nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Verhandlungen stark an.

Dies geschah, während die Händler auf zwei wichtige Ereignisse der Woche warteten – die neuesten Geschäftszahlen von Nvidia sowie Details zum Börsengang (IPO) von SpaceX, die möglicherweise veröffentlicht werden.

Diplomatische Signale drücken den Ölpreis

Die Ölpreise gaben am Mittwoch deutlich nach, während die Aktienkurse stiegen. Beflügelt wurde dies durch wachsende Hoffnungen auf ein bevorstehendes Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Pattsituation zwischen den beiden Ländern in der Straße von Hormus beenden könnte.

US-Präsident Donald Trump teilte Reportern am Mittwochnachmittag mit, dass sich die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern in der „Endphase“ befänden.

Trump warnte zudem, dass es zu weiteren Angriffen kommen werde, sofern der Iran keinem Abkommen zustimme.

„Wir befinden uns beim Iran in der Endphase. Wir werden sehen, was passiert. Entweder es gibt ein Abkommen, oder wir werden einige Dinge tun, die ein wenig unschön sind, aber das wird hoffentlich nicht passieren“, sagte Trump.

„Es fühlt sich an, als wären wir in den vergangenen Wochen bereits mehrfach an diesem Punkt gewesen“, sagte Danni Hewson von AJ Bell.

„Das spiegelt sich in den relativ moderaten Rückgängen beim Rohölpreis wider. Die Renditen von Staatsanleihen sind zwar nach wie vor hoch, aber aufgrund des erneuten Optimismus in Bezug auf die Friedensgespräche ebenfalls leicht gesunken“, fügte Hewson hinzu.

Luftfahrtaktien waren infolge dieser Nachrichten die großen Gewinner: United Airlines schoss um 10 Prozent in die Höhe, während Delta um 9,4 Prozent und JetBlue um 8 Prozent zulegten.

Der Preis für Brent-Rohöl sank nach Trumps Äußerungen zu den Gesprächen auf bis zu 103 US-Dollar pro Barrel. Bei Handelsschluss notierte er mit einem Minus von 5,3 Prozent bei 105 US-Dollar.

Indizes im Plus und Spannung bei Unternehmenszahlen

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,31 Prozent und gewann 645 Punkte, um bei 50.009,35 Zählern zu schließen, während der Nasdaq Composite um 1,54 Prozent auf 26.270,36 Zähler kletterte.

Unterdessen beendete der S&P 500 den Handel mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 7.432,89 Zählern.

Nvidia schloss den Handel mit einem Plus von 1,3 Prozent ab, da die Anleger auf die Quartalsergebnisse warteten, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollten.

„Nvidia hat in letzter Zeit festgestellt, dass es nicht ausreicht, die Erwartungen lediglich zu übertreffen, um den Markt zufriedenzustellen. Daher wird man besonders darauf achten, was die Gewinne und Prognosen antreibt, sowie auf die Fortschritte bei der Markteinführung neuer KI-Chips, die Margen und die Transparenz der Nachfrage“, sagte Hewson.

Die Meta-Aktie legte leicht zu, nachdem das Unternehmen im Rahmen eines auf Kostensenkungen ausgerichteten Umstrukturierungsprogramms damit begonnen hatte, Tausende von Mitarbeitern weltweit über ihre Entlassung zu informieren. Sie schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Die Aktien der Baumarktkette Lowes gaben um bis zu 3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal ein etwas schwächer als erwartetes Umsatzwachstum gemeldet hatte. Die Aktie machte jedoch all ihre Verluste wieder wett und beendete den Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent.

Die Aktien des Spielzeugherstellers Hasbro fielen am Mittwoch um 8,8 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Umsatzprognose am unteren Ende der Erwartungen vorgelegt hatte.

eBay legte um 4,1 Prozent zu, nachdem GameStop seine Beteiligung an dem Online-Marktplatz von rund 5 Prozent auf 6,55 Prozent erhöht hatte.