Finanzen

Nvidia-Aktie: Prognose bei Nvidia-Quartalszahlen entscheidend – KI-Boom auf dem Prüfstand

Die nächsten Nvidia-Quartalszahlen dürften richtungsweisend für die gesamte KI-Branche werden. Nach der jüngsten Kursrally der Nvidia-Aktie setzen Investoren auf weiteres Wachstum. Doch genau darin liegt das Risiko: Was passiert, wenn selbst Rekordzahlen Investoren nicht mehr überzeugen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.05.2026 14:51
Lesezeit: 2 min
Nvidia-Aktie: Prognose bei Nvidia-Quartalszahlen entscheidend – KI-Boom auf dem Prüfstand
Nvidia steht vor entscheidenden Quartalszahlen. (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Weshalb steigen die Erwartungen stärker als zuletzt?
  • Welche Rolle spielt die Nvidia-Aktie im globalen KI-Boom?
  • Wieso reagieren Märkte so sensibel auf Nvidia-Zahlen?

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