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Stihl kämpft mit Flaute und setzt auf Akku-Geräte

Motorsägen, Heckenscheren und Akku-Technik: Stihl setzt konsequent auf den Wandel im Gartengeräte-Markt. Während die Nachfrage nach modernen Akku-Geräten wächst, kämpft das Unternehmen gleichzeitig mit wirtschaftlicher Unsicherheit und einer spürbaren Zurückhaltung der Kunden. Reicht das für weiteres Wachstum?