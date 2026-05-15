Wirtschaft

Zwischen Risiko und Wachstum: Wie Führungskräfte unter Druck handlungsfähig bleiben

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die richtige Balance zwischen Risikobewusstsein und Investitionsbereitschaft zu finden, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie gelingt es Führungskräften, wirtschaftliche Unsicherheit realistisch einzuschätzen und zugleich entschlossen zu handeln?