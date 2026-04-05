Finanzen

Hebel-ETF-Boom: Der Trend, den Millionen handeln – aber kaum jemand versteht

Hebel-ETFs versprechen schnelle Gewinne, doch ihre Mechanik bleibt für viele Anleger ein Rätsel. Die Produkte funktionieren völlig anders, als der eine oder andere Marktteilnehmer glaubt – mit Folgen, die langfristig ganze Depots ruinieren können. Dieser Artikel zeigt, wie Hebel-ETF funktionieren, worauf Sie bei ETF mit Hebel achten müssen und wie Profis gehebelte ETF tatsächlich einsetzen.