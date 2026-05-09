Wirtschaft

Warum Europas Unternehmen unter Regulierung leiden

Zwar gilt die EU vielen als Anker für Stabilität, doch im Mittelstand wächst der Unmut. Die regulatorische Dichte aus Brüssel wird zunehmend als Bedrohung für die eigene Wettbewerbsfähigkeit wahrgenommen. Kritiker mahnen, dass kleinteilige Vorschriften wertvolle Innovationskraft binden und gerade seriöse Anbieter durch unverhältnismäßige Hürden benachteiligen.