Experte warnt: Mittelstand unterschätzt Datensouveränität

Datensouveränität: Das unterschätzte Risiko für den Mittelstand

In vielen mittelständischen Unternehmen wird Datensouveränität noch immer vor allem als Datenschutzfrage verstanden. Tatsächlich geht es längst um mehr: um wirtschaftliche Abhängigkeit, rechtliche Einflussmöglichkeiten und letztlich um Kontrolle. Große Konzerne haben diese Wahl oft nicht mehr. Wer ausserhalb der EU aktiv ist, beispielsweise in den USA, bewegt sich faktisch auch im dortigen Rechtsraum und schafft Abhängigkeiten, die sich später kaum noch zurückdrehen lassen. Der Mittelstand hat hier noch einen Vorteil: Er kann seine Ausgangslage noch aktiv gestalten. Genau darin liegt seine Verantwortung.

Vom Datenschutz zur Machtfrage

Lange Zeit wurde Datensouveränität als IT- und Compliance-Thema behandelt. Im Fokus standen DSGVO, Zertifizierungen und formale Anforderungen. Doch die geopolitische Lage hat die Bewertung verändert. Handelskonflikte, Sanktionen und regulatorische Eingriffe zeigen, dass digitale Infrastruktur nicht neutral ist. Unternehmen bewegen sich in einem Geflecht unterschiedlicher Rechtsräume und Interessen. Entscheidend ist deshalb nicht mehr nur, wo Daten liegen, sondern wer im Zweifel Zugriff durchsetzen kann. Datensouveränität wird damit zur Frage unternehmerischer Handlungsfähigkeit.

Neue Bewertung: reale Auswirkungen

Die Risiken selbst sind nicht neu. Neu ist, wie schnell sie operativ werden. In der Praxis zeigt sich das bereits deutlich. Industrieunternehmen geraten im Zuge verschärfter Exportkontrollen plötzlich in den Kontext von Dual-Use-Regulierungen. Daten, die zuvor problemlos international verarbeitet wurden, dürfen kurzfristig nicht mehr außerhalb der EU genutzt werden. In einzelnen Fällen mussten bestehende Cloud-Strukturen unter Zeitdruck angepasst werden, um die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Parallel dazu verändern sich Anforderungen in Ausschreibungen. Insbesondere im öffentlichen und regulierten Umfeld wird zunehmend konkret nach Datenhaltung und Rechtsraum gefragt. Unternehmen, die diese Anforderungen nicht erfüllen können, werden ausgeschlossen – unabhängig von Preis oder Leistungsfähigkeit. Was lange als theoretisches Risiko galt, wird damit zu einem praktischen Selektionskriterium.

Signaturen: Indikator struktureller Abhängigkeiten

Elektronische Signaturen wirken auf den ersten Blick wie ein Effizienzthema. Tatsächlich betreffen sie einen sensiblen Kernbereich der Wertschöpfung. Überall dort, wo Verträge entstehen, werden geschäftskritische Inhalte verbindlich gemacht – von geistigem Eigentum bis hin zu technischen Spezifikationen.

Gerade deshalb zeigen sich strukturelle Abhängigkeiten hier besonders früh. In Gesprächen mit Unternehmen wird deutlich, dass sich die Fragestellungen verschieben. Neben Funktionalität treten zunehmend Themen wie Zugriff, Nachvollziehbarkeit und rechtliche Einordnung in den Vordergrund. Digitale Signaturen machen damit sichtbar, wo technologische Entscheidungen rechtliche Konsequenzen haben.

Wenn Stabilität zur Annahme wird

Über Jahre hinweg wurde IT auf Effizienz optimiert. Globale Cloud-Lösungen bieten Geschwindigkeit, Skalierung und Komfort. Diese Vorteile bleiben bestehen, basieren jedoch auf stabilen Rahmenbedingungen. Genau diese Stabilität nimmt ab.

Politische Eingriffe wie Digitalsteuern, Sanktionen oder Exportkontrollen wirken sich direkt auf digitale Geschäftsmodelle aus. Gleichzeitig schaffen immer mehr Staaten rechtliche Grundlagen für Datenzugriffe. Der US CLOUD Act ist nur ein Beispiel, ähnliche Entwicklungen gibt es weltweit.

Unternehmen agieren damit nicht in einem neutralen digitalen Raum, sondern in einem System konkurrierender Rechtsordnungen. Sobald sich diese Rahmenbedingungen verändern, wird aus einer technischen Entscheidung eine operative Herausforderung. Systeme, die gestern noch effizient waren, können heute zum Risiko werden.

Bewusste Nutzung statt pauschaler Ablehnung

Die Debatte um Datensouveränität wird häufig als Gegenbewegung zu globaler Technologie verstanden. Das greift zu kurz. Ein großer Teil technologischer Innovation entsteht weiterhin aus internationalen Ökosystemen, insbesondere in den USA. Es geht daher nicht um Abschottung, sondern um bewusste Entscheidungen, Unternehmen müssen verstehen, welche Implikationen ihre Technologieentscheidungen haben – rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch.

Entscheidend sind dabei einfache, aber unbequeme Fragen: Können wir einen Anbieter innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ersetzen? Wissen wir, welchem Rechtsraum unsere Daten tatsächlich unterliegen? Was passiert operativ, wenn der Zugriff eingeschränkt wird?

Datensouveränität bedeutet nicht, Risiken zu vermeiden, sondern Abhängigkeiten bewusst einzugehen und sie im Zweifel wieder auflösen zu können. Weiterlesen Wettrüsten im Cyberspace: Wenn KI zur Gefahr für die Infrastruktur wird

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Die Rolle europäischer Alternativen

Europäische Anbieter sind nicht in allen Bereichen auf dem gleichen Niveau wie globale Plattformen. Funktionsumfang und Skalierung sind teilweise begrenzt. Gleichzeitig entsteht genau hier ein Spannungsfeld. Ohne Nutzung entwickeln sich Alternativen nicht weiter. Ohne Alternativen fehlt langfristig die Wahlmöglichkeit.

Unternehmen, die heute bewusst entscheiden, beeinflussen damit nicht nur ihre eigene Risikoposition, sondern auch die zukünftige Struktur des Marktes.

Fazit: Handlungsspielraum ist vorhanden – aber nicht unbegrenzt

Datensouveränität ist kein neues Thema, aber eines mit neuer Dringlichkeit. Die Risiken waren bekannt, werden heute jedoch anders bewertet.

Für mittelständische Unternehmen bedeutet das vor allem eines: Sie haben noch die Möglichkeit, ihre Abhängigkeiten aktiv zu gestalten, bevor äußere Rahmenbedingungen diese Entscheidung erzwingen.

Wer heute keine bewussten Entscheidungen trifft, wird morgen von ihnen getroffen. Datensouveränität ist damit keine IT-Frage mehr, sondern eine unternehmerische Führungsaufgabe.

Info zur Person:

Waldemar Dick ist CTO des E-Signature-Anbieters Skribble. Seit über 25 Jahren begleitet er Unternehmen bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der rechtssicheren Einführung elektronischer Signaturen. Dabei setzt er auf eine pragmatische Verbindung von fachlichen, technologischen und regulatorischen Anforderungen – mit einem klaren Blick für Chancen, Risiken und Umsetzbarkeit im Unternehmensalltag.