Wirtschaft

Ölreserven unter Druck: Wie lange reichen die globalen Vorräte noch?

Die Märkte bleiben ruhig, obwohl ein erheblicher Teil der globalen Ölproduktion ausfällt. Der Grund sind die Ölreserven, doch dieser Puffer ist groß, aber nicht unbegrenzt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.05.2026 16:01
Lesezeit: 3 min
Ölreserven unter Druck: Wie lange reichen die globalen Vorräte noch?
Während des Irankriegs ist fast ein Zehntel der weltweiten Ölproduktion zum Erliegen gekommen. Die Frage bleibt, wann die weltweiten Ölreserven ausgehen. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum ein Ausfall von zehn Prozent der globalen Öllieferungen bislang keine Krise auslöst.
  • Wie lange die weltweiten Ölreserven bei aktuellem Verbrauchstempo noch reichen.
  • Weshalb weder die USA noch der Iran derzeit Anreize haben, die Blockade zu beenden.

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