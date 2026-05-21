Wirtschaft

Rohstoffpreise explodieren und Deutschland zahlt den Preis des Iran-Kriegs

Erst blockiert der Krieg im Iran eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, dann springen Öl, Gas, Metalle und Düngemittel an. Was nach einem fernen Konflikt klingt, trifft Europas Industrie, Landwirtschaft und Verbraucher direkt über höhere Rohstoffpreise. Besonders Deutschland muss damit rechnen, dass Energie, Vorprodukte und Lebensmittelproduktion teurer werden.