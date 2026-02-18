Politik

Unser neues Magazin ist da: Kampf um Rohstoffe – die Machtfrage des 21. Jahrhunderts

Rohstoffe sind längst mehr als nur Handelsgüter – sie sind zu einer neuen Währung in einer von Machtstreben dominierten Welt geworden. Während Imperien ihre Interessen neu abstecken, gerät Europas Wohlstand unter Druck. Der Kampf um Rohstoffe ist zur entscheidenden Machtfrage des 21. Jahrhunderts geworden.