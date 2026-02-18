Politik

Unser neues Magazin ist da: Kampf um Rohstoffe – die Machtfrage des 21. Jahrhunderts

Rohstoffe sind längst mehr als nur Handelsgüter – sie sind zu einer neuen Währung in einer von Machtstreben dominierten Welt geworden. Während Imperien ihre Interessen neu abstecken, gerät Europas Wohlstand unter Druck. Der Kampf um Rohstoffe ist zur entscheidenden Machtfrage des 21. Jahrhunderts geworden.
Markus Gentner
18.02.2026 12:38
Aktualisiert: 01.01.2030 11:20
Wer Rohstoffe kontrolliert, kontrolliert Macht (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Warum werden Rohstoffe plötzlich zu geopolitischen Waffen?
  • Wie abhängig ist Europa wirklich von China und anderen Mächten?
  • Was bedeutet der Rohstoffkrieg für Deutschlands Industrie?

avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

