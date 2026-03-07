Wirtschaft

Die Elektroauto-Euphorie ist vorbei: Jetzt kommt die Rechnung

Abschreibungen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro, gestoppte Projekte und eine strategische Kehrtwende zurück zum Verbrennungsmotor: Die Elektroauto-Krise zwingt Ford, Volkswagen, Stellantis und andere Konzerne zum Umdenken. Politische Kurswechsel in den USA und Europa verschärfen die Lage zusätzlich, und weitere Verluste sind nicht ausgeschlossen.